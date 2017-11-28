الكويت: استيراد الغاز العراقي لن يؤثر على عقودنا العالمية

قال مسؤول كويتي، اليوم الثلاثاء، إن كميات الغاز الطبيعي التي تتفاوض الكويت حالياً على استيرادها من العراق ستكون “بسيطة جداً جداً” مقارنة مع إجمالي ما تستورده من الغاز من الخارج، ولن تؤثر على عقوها مع الشركات العالمية التي تزودها بالغاز.

وقال نبيل بورسلي العضو المنتدب للتسويق العالمي في “مؤسسة البترول الكويتية” إن الكميات التي يتم التفاوض عليها مع العراق لا تتجاوز سبعة في المئة مما تستورده الكويت من الغاز حاليًا، وفي المستقبل لن تزيد عن 3%.

وأوضح “بلا شك لن يكون لها تأثير أبدًا” على عقود الغاز التي أبرمتها الكويت مع شركات عالمية.

ورفض بورسلي التنبؤ بأسعار النفط الخام خلال الفترة المقبلة، لكنه قال إنه “إذا قرر منتجو النفط تمديد اتفاق خفض الإنتاج فسوف يكون لذلك “تأثير كبير جدًا على الأسعار”.

وأضاف، أنه إذا تم ذلك “فسوف نرى أسعارًا حتى أفضل من الأسعار الحالية”.

وسيجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين آخرين في الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني، لمناقشة إمكانية استمرار التخفيضات؛ بعدما اتفقوا في يناير/ كانون الثاني على خفض الإمدادات بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا.

وأشار بورسلي إلى أن الكويت تنتج حاليًا 2.71 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، يذهب جزء منه لمصافي التكرير والجزء الآخر يتم تصديره، مبينًا أن هذه الكمية مساوية لحصتها المقررة في منظمة أوبك.

وأكد أن “شهية” المستهلكين والزبائن للنفط الكويتي كبيرة، مشيرًا إلى أن بلاده اعتذرت في الآونة الأخيرة لعشر زبائن كانوا يرغبون في الحصول على النفط؛ لعدم قدرتها على توفيره لهم بسبب التزامها بحصتها المقررة في أوبك.