ليبيا.. السيطرة على حريق في حقل نفطي مغلق

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية (حكومية) أن فرق الإطفاء التابعة للجنة الطوارئ في الهلال النفطي قد سيطرت على الحريق الذي اندلع في منظومة العدادات في حقل الغاني جنوب شرق البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، الإثنين، “تمت السيطرة على الحريق في وقت قياسي”، دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت أن الحريق لم يوثر على الإنتاج العام للنفط في ليبيا، كون الحقل خارج الخدمة.

وقدمت المؤسسة الشكر إلى جميع عناصر فرق الإطفاء الذين شاركوا في السيطرة على الحريق، الذي اندلع في حقل الغاني شمال شرق بلدة زلة (في الجنوب) والواقع في منطقة مضطربة أمنيًا.

ولم توضح المؤسسة في بيانها تاريخ اندلاع الحريق، إلا أن وسائل إعلام محلية ليبية ذكرت قبل يومين أن حريقًا اندلع في حقل الغاني بعد قيام مجموعة مسلحة (لم تحدد هويتها) بقطع أنبوب بمنشار كهربائي.

يشار إلى أن حقل الغاني قد أغلق منذ مارس/آذار من العام 2015 بعد استهدافه في هجوم شنه تنظيم “داعش” الإرهابي أسفر عن مقتل 11 جنديًا تابعًا للقوات التي يقودها خليفة حفتر، المدعوم من مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق ( في الشرق).