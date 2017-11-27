“أدنوك” الإماراتية تتجه الى استثمار أكثر من 400 مليار درهم في 5 سنوات

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك“، اليوم الاثنين، عن اعتماد إستراتيجية للنمو والتوسع باستثمارات رأسمالية تزيد عن 400 مليار درهم (108.9 مليار دولار) في السنوات الخمس المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن اعتماد الإستراتيجية جاء خلال اجتماع المجلس الأعلى للبترول في العاصمة الإماراتية (أبوظبي).

وقال ولي عهد أبوظبي، إن “أدنوك” ستقوم باستثمارات محلية ودولية في التكرير والبتروكيماويات، وتطوير الموارد غير التقليدية؛ لتعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع الطاقة ودعم اقتصاداتها.

و”أدنوك” مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، وتنتج ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام، و9.8 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

وتمتلك “أدنوك” 16 شركة فرعية متخصصة ومشروعاً مشتركاً على تنفيذ أعمال المجموعة المتكاملة في الاستكشاف، والإنتاج، والتصنيع، والمعالجة والتكرير، والبتروكيماويات، والتوزيع.