أسعار النفط تهبط والخام الأمريكي يتراجع من أعلى مستوى خلال عامين

هبطت أسعار النفط اليوم الإثنين، وتراجع الخام الأمريكي من أعلى مستوى خلال عامين بفعل احتمالات زيادة الإنتاج، لكن الخسائر كانت محدودة قبل اجتماع لمنظمة “أوبك”، من المتوقع أن يشهد تمديد قيود إنتاج الخام.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتًا، إلى 63.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش، بينما نزل الخام الأمريكي الخفيف 45 سنتًا إلى 58.50 دولار للبرميل.

وارتفع إنتاج الخام الأمريكي 15% منذ منتصف العام 2016، إلى 9.66 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى لا يبعد كثيرًا عن أكبر منتجي النفط، روسيا، والسعودية، ويعني زيادة أنشطة الحفر أن الإنتاج سينمو على الأرجح.

وزادت شركات الطاقة الأمريكية، عدد منصات الحفر العالمية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وارتفع العدد الشهري لمنصات الحفر للمرة الأولى منذ تموز/يوليو إلى 747 منصة، مع تشجع المنتجين بعد ارتفاع أسعار الخام.

ولامس الخام الأمريكي 59.05 دولار للبرميل يوم الجمعة، لأسباب منها إغلاق خط أنابيب “كيستون” الذي يربط حقول النفط الرملي في كندا بالولايات المتحدة بعد حدوث تسرب، وهو الأمر الذي تسبب بتقلّص المخزونات.

وارتفعت أسعار النفط بشدة خلال الأشهر الماضية، بفضل جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وروسيا، وغيرهما، لوضع قيود على إنتاج الخام.

وخفَّضت “أوبك” وحلفاؤها، إنتاج الخام بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا في كانون الثاني/ يناير، واتفقوا على استمرار خفض الإمدادات حتى نهاية آذار/مارس.

وتجتمع المنظمة يوم الخميس لمناقشة سياساتها، ويتوقع معظم المحللين اتفاقًا ما على تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج.