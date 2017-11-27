خام برنت يصعد عند أعلى مستوى خلال 30 شهرًا

صعدت أسعار خام برنت، الاثنين، إلى أعلى مستوى لها خلال 30 شهرًا، بفعل نقص الإمدادات في أحد خطوط نقل الخام بين الولايات المتحدة وكندا.

ومنذ الأسبوع الماضي، أغلق خط ناقل للنفط بين البلدين نتيجة تسريب كبير للخام، فيما لم يعلن حتى اليوم الاثنين عن إصلاحه واستئناف النقل.

وعند الساعة الـ 06:47 بتوقيت غرينتش، صعد خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم كانون الثاني/ يناير إلى 63.85 دولار للبرميل، صعودًا من أسعار إغلاق الجمعة البالغة 63.47 دولار.

وكانت أسعار برنت بلغت مستوياتها المسجلة اليوم، مطلع حزيران/يونيو 2015.

كذلك، يأتي صعود أسعار النفط الخام، مع ترقب اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” الخميس المقبل، لبحث نتائج خفض الإنتاج وإمكانية تمديده.

وبدأ أعضاء في منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” ومنتجون مستقلون مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر.

وتم تمديد الاتفاق في أيار/مايو الفائت 9 أشهر أخرى تنتهي في مارس/آذار 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وقال خبراء نفط ومحللون، إنهم يتوقعون إعلان المجتمعين نهاية الأسبوع الجاري، تمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد آذار/مارس المقبل.