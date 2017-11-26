ارتفاع قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 21.1% في 9 أشهر‎

قال الأردن اليوم الأحد، إن قيمة وارداته من النفط الخام ومشتقاته ارتفعت بنسبة 21.1% في نهاية سبتمبر أيلول الماضي، لتصل إلى 1.597 مليار دينار (2.252 مليار دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

كانت فاتورة المملكة من واردات النفط ومشتقاته بلغت في نهاية سبتمبر أيلول 2016 نحو 1.319 مليار دينار.

ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.

وارتفع العجز في الميزان التجاري الأردني بنسبة 11.2% على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2016.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم عن “دائرة الإحصاءات العامة الأردنية”، بلغت قيمة العجز حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي 6.7 مليار دينار (9.44 مليار دولار).

وكان إجمالي العجز التجاري، بلغ 6.03 مليار دينار (8.5 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 36.7% خلال هذه الفترة، في حين كانت نسبتها 39.9% خلال الفترة نفسها من 2016.

وأظهرت البيانات، انخفاض قيمة الصادرات الكلية للأردن خلال 9 أشهر بنسبة 2.8% إلى 3.8 مليار دينار (5.3 مليار دولار).

وارتفعت الواردات إلى البلاد بنسبة 5.6% إلى 10.6 مليار دينار (14.9 مليار دولار).