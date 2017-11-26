شركتان سعوديتان تؤسسان أكبر مجمع في العالم لتحويل النفط لكيماويات

وقعت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، وشركة سابك‬، أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة والمنطقة، توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجمع بتروكيماويات.

وسيكون المجمع بعد تدشينه في المملكة، أكبر صرح في العالم منتج لأكثر من 9 ملايين طن سنويًا من المنتجات الكيميائية، بحسب أرامكو.

وبحسب تغريدات لحساب أرامكو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأحد، سيكون المجمع شراكة بين الشركتين بنسبة 50% لكل شركة.

وسيولد المشروع نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي، ونسبة التأثير المباشر على الناتج المحلي بحلول 2030 ستقارب 1.5%، وفقًا للبيان.

كانت الشركتان اتفقتا في يونيو/حزيران من العام الماضي، على إجراء دراسة جدوى للمضي قدمًا في المشروع.