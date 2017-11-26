شركتان سعوديتان تؤسسان أكبر مجمع في العالم لتحويل النفط لكيماويات

وقعت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، وشركة سابك، أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة والمنطقة، توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجمع بتروكيماويات.
وسيكون المجمع بعد تدشينه في المملكة، أكبر صرح في العالم منتج لأكثر من 9 ملايين طن سنويًا من المنتجات الكيميائية، بحسب أرامكو.
وبحسب تغريدات لحساب أرامكو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأحد، سيكون المجمع شراكة بين الشركتين بنسبة 50% لكل شركة.
وسيولد المشروع نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي، ونسبة التأثير المباشر على الناتج المحلي بحلول 2030 ستقارب 1.5%، وفقًا للبيان.
كانت الشركتان اتفقتا في يونيو/حزيران من العام الماضي، على إجراء دراسة جدوى للمضي قدمًا في المشروع.