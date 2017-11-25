الدول المنتجة للغاز تطالب بأسعار عادلة

المصدر: أ ف ب

طلبت الدول المصدرة للغاز الطبيعي، التي اختتمت اجتماعًا في بوليفيا، الجمعة، بعدالة أكبر في تحديد أسعار هذه المادة المنتجة للطاقة.

وفي “إعلان سانتا كروز”، المدينة الكولومبية التي عقد فيها المؤتمر من الثلاثاء، إلى الجمعة، قالت الدول المصدرة للغاز، إنها تريد “سعرًا عادلاً للغاز الطبيعي، عبر أخذ ميزاته على صعيد الفاعلية في مجال الطاقة والفوائد البيئية”.

وتشهد أسعار الغاز المرتبطة بأسعار النفط ومشتقاته، تراجعًا، خصوصًا بسبب فائض العرض في الغاز الصخري في الولايات المتحدة.

ودعا الرئيس البوليفي إيفو موراليس، إلى “مكافحة الذين يريدون مصادرة ثرواتنا؛ عبر التلاعب التعسفي بالأسعار”. وأضاف أنها “واحدة من أدوات زعزعة استقرار دولنا وحكوماتها المنتخبة بطريقة ديموقراطية”.

وأوضح البيان، أن منتدى الدول المصدرة للغاز، يريد “تشجيع استخدام الغاز الطبيعي بمختلف أشكاله وقطاعاته، بما فيها إنتاج الطاقة والنقل والصناعة، بما يعود بالفائدة على العالم أجمع”.

وأكد الأمين العام للمنتدى، الإيراني محمد حسين عدلي، أنه في العقود المقبلة، “ستتراجع حصة النفط في قطاع الطاقة من 32 الى 29 بالمئة، بينما سترتفع حصة الغاز من 22 الى 26 بالمئة، بينما سيواجه الفحم انخفاضًا حادًا من 27 إلى عشرين بالمئة”.

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز: الجزائر ومصر والإمارات العربية وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وبوليفيا وفنزويلا وروسيا وإيران وقطر، إلى جانب جزر ترينيداد وتوباغو. وتملك هذه الدول حوالى سبعين بالمئة، من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي.

وتشارك في المنتدى: هولندا والعراق وسلطنة عمان والبيرو والنروج وكازاخستان وأذربيجان، بصفة دول مراقبة.

وشارك في هذا الاجتماع أيضًا، ممثلون عن المجموعة الروسية، غازبروم والإسبانية ريبسول، والفرنسية توتال، والبريطانية شل، والمجموعة الأرجنتينية للطاقة (واي بي اف).