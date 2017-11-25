المجموعة النفطية الفنزويلية تسدد 233 مليون دولار من الديون

المصدر: ا ف ب

أعلنت المجموعة النفطية الفنزويلية الحكومية “بتروليوس دي فنزويلا” ، أمس الجمعة، أنها بدأت تسديد 233 مليون دولار من فوائد سندات الخزينة المستحقة في 2020 و2022، قبيل انتهاء فترة العفو المحددة بثلاثين يومًا.

وكتبت الشركة ،التي اعتبرت في حالة تخلف جزئي عن تسديد الديون، حلى حسابها على موقع تويتر إن “الحكومة الفنزويلية ومؤسستها ،بتروليوس دي فنزويلا، تبلغان الدائنين أنهما بدأتا اليوم تسديد فوائد سندات لبتروليوس دي فنزويلا بنسبة 8,5 % لـ 2020 وسندات للشركة بنسبة 6 % في 2022″.

ودعت المجموعة النفطية دائنيها إلى “الثقة في قدراتها اللوجستية والانتاجية والمالية”، مؤكدة أنها “نفذت كل التزاماتها على الرغم من التخريب الفاضح للإمبريالية وأتباعها”، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية.

وتمنع العقوبات الأمريكية مواطني الولايات المتحدة ومؤسساتها المالية المتمركزة على أراضيها من شراء سندات جديدة قد تصدرها الحكومة الفنزويلية.

وقالت المجموعة النفطية “أكدنا ملاءة ومتانة صناعتنا النفطية التي تكافح العقوبات غير المشروعة”.

وتشكل سندات القروض الخاصة بالشركة النفطية 30 % من الدين الخارجي للبلاد ،الذي يقدره بعض الخبراء بنحو 150 مليار دولار، بينما يعاني سكان البلاد من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية نظرًا لعدم وجود أموال لاستيرادها.

ولم تصدر الحكومة الفنزويلية أي معلومات عن تسديد 237 مليون دولار لسندات الخزينة المستحقة في 2025 و2026 ، وكان يفترض أن يتم ذلك الثلاثاء الماضي.

وكانت الرابطة الدولية للمشتقات المالية أعلنت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أن شركة النفط الوطنية الفنزويلية في حالة تخلف عن الدفع.

وأكدت لجنة الرابطة التي كانت تعقد اجتماعًا رابعًا حول الموضوع في نيويورك حصول “تخلف عن سداد” ثلاثة أقساط.

وكانت لجنة الرابطة التي تضم ممثلين عن 15 شركة مالية، تدرس التأخر في دفع مستحقات لم تكشف قيمتها، بينما أشارت مصادر في وقت سابق إلى أنها تقارب 1,161 مليار دولار.