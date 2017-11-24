العراق.. محتجون يقتحمون منزل محافظ “ذي قار” ويدمّرون محتوياته

اقتحم مئات من المحتجين، مساء اليوم الجمعة، منزل يحيى الناصري، محافظ “ذي قار” جنوبي العراق؛ احتجاجًا على خصخصة قطاع الطاقة الكهربائية جزئيًا في المحافظة، وفق مصدر عسكري.

وترفض غالبية حكومات المحافظات وكذلك السكان قرارًا اتخذته وزارة الكهرباء في الحكومة الاتحادية، العام الماضي، يقضي بخصخصة جزئية لقطاع الطاقة، تشمل صيانة الشبكات وتحصيل مقابل الاستهلاك، معتبرين أنها سترتب أعباء مالية إضافية على محدودي الدخل.

وقال محمد نايف، وهو نقيب بالجيش في محافظة “ذي قار”، إن “أكثر من 3 آلاف شخص شاركوا في تظاهرة وسط مدينة الناصرية (مركز ذي قار)، رفضًا لمشروع خصخصة الكهرباء”.

وتابع أن “المئات منهم تحركوا باتجاه منزل محافظ ذي قار، يحيى الناصري، واقتحموه بالقوة، لكن المحافظ لم يكن في المنزل”.

وأوضح النقيب نايف أن “المتظاهرين دمّروا عددًا من سيارات المحافظ، وهشموا زجاج نوافذ المنزل، وأبلغوا عناصر حماية المنزل (عناصر أمنية) بأنه على المحافظ طرد الشركة المكلفة بتولي قطاع الكهرباء”.

ومضى قائلًا: إن “المئات من المتظاهرين أبلغوا شركة هملايا، التي تعاقدت معها الحكومة لاستيفاء (تحصيل) أجور الكهرباء، والتي تتخذ من مركز المحافظة مقرًا لها، بوجوب مغادرة المحافظة، خلال 3 أيام، وإلا سيكون مقرها وممتلكاتها وموظفوها في خطر”.

وشهدت بعض محافظات وسط وجنوب العراق، خلال الأسابيع القليلة الماضية، احتجاجات ضد مشروع خصخصة الطاقة الكهربائية.

وتقول وزارة الكهرباء: إن خطوة الخصخصة تستهدف تقنين استهلاك الطاقة، وتحصيل مقابل الاستهلاك بصورة وافية، والحد من النقص الكبير للطاقة في العراق؛ بسبب تضرر البنى التحتية لقطاع الكهرباء؛ جراء عقود من الحروب والحصار.