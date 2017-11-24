وزير الطاقة الروسي: تخمة معروض الغاز العالمي قد تُشعل “أزمة” أسعار

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إن إمدادات الغاز العالمية تتجاوز الطلب حاليًا، في وضع قد يفضي إلى “أزمة” تراجع في الأسعار، على غرار ما حدث بسوق النفط الخام.

وقال نوفاك بمنتدى البلدان المصدرة للغاز في بوليفيا، حيث يجتمع مسؤولون كبار من الدول الرئيسية المنتجة للغاز الأسبوع الجاري:”فائض المعروض الحالي من الغاز الطبيعي يجلب مخاطر الدخول في الأزمة ذاتها التي أثّرت على أسعار النفط”.

وهوت أسعار الغاز أكثر من 80% في العشر سنوات الأخيرة، وما زالت تحت ضغط جراء تنامي إمدادات الغاز الصخري وتزايد الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن شحنه بحرًا.

وقال نوفاك: إن التهديدات التي تواجهها أسعار الغاز العالمية تسلط الضوء على أهمية عقود التوريد طويلة الأجل، التي تضمن للمنتجين سعرًا مستقرًا لأعوام، بدلًا من الانكشاف على تذبذبات السوق صعودًا وهبوطًا.

وروسيا ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة.

وزادت الولايات المتحدة إنتاجها من النفط الخام والغاز الطبيعي زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، مع تحسن تقنيات الحفر، الذي أتاح استغلال احتياطيات لم تكن في المتناول من قبل، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء التراجع الحاد في أسعار البترول.

ويحاكي منتدى الغاز، الذي يضم أعضاء مثل قطر وإيران وروسيا وفنزويلا، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي يدير أعضاؤها الاثنا عشر، معروض النفط للتحكم في الأسعار.

وفي حين يدعو المنتدى إلى زيادة “التعاون” للدفاع عن سوق الغاز، فإنه لم يطبق قيودًا على الإنتاج على غرار ما تفعله أوبك لرفع أسعار الخام.