اندلاع حريق في حقل الغاني النفطي المغلق في ليبيا

قال عامل في حقل الغاني النفطي المُغلق في ليبيا اليوم الجمعة، إن حريقًا اندلع في الحقل بعد أن قطع لصوص أنبوبًا باستخدام منشار كهربائي.

وقال العامل إن الحريق اندلع مساء أمس الخميس، وإن رجال الإطفاء من حقول نفطية مجاورة في حوض سرت الغربي ساعدوا في إخماد الحريق.

وتتولّى شركة الهروج للعمليات النفطية تشغيل حقل الغاني الذي كان ينتج نحو 40 ألف برميل يوميًا قبل هجوم مسلحين عليه في مارس/ آذار 2015 حيث قاموا بخطف وقتل عمال أجانب.

ويعاني عدد من الحقول ومنشآت النفط الأخرى في ليبيا من أضرار جراء الهجمات وأعمال النهب في السنوات الأخيرة خلال القتال بين فصائل مسلحة متنافسة ومجموعات مسلحة.