للشهر الثامن على التوالي.. روسيا تتصدر موردي النفط للصين

أظهرت بيانات تفصيلية لتجارة السلع الأولية، نشرتها الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم الجمعة، أن روسيا حافظت على مكانتها كأكبر موردي النفط الخام للصين للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر/ تشرين الأول.

وبحسب البيانات، بلغ حجم الشحنات القادمة من روسيا 4.649 مليون طن، أو ما يعادل نحو 1.095 مليون برميل يومياً.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بفارق بسيط، حيث بلغ حجم إمداداتها في أكتوبر/ تشرين الأول 1.086 مليون برميل يوميًا بارتفاع بلغت نسبته 16 % على أساس سنوي.

واحتلت أنغولا المرتبة الثالثة بإمدادات قدرها 839 ألفاً و840 برميلًا يوميًا بزيادة بلغت نسبتها 45.3 % على أساس سنوي.