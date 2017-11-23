أجندة أوبك تشير إلى اجتماع مغلق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج

أظهرت مسودة أجندة اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك“، الذي يعقد في الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الأول الجاري في فيينا، أن اجتماعًا مقتضبًا مدته ثلاث ساعات سيضم وزراء نفط الدول الأعضاء؛ لاتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات الإمدادات، في إشارة إلى أن عملية اتخاذ القرار ستمضي بسلاسة.

وتقلص الدول الأعضاء في أوبك وروسيا، بالإضافة إلى تسعة منتجين آخرين، إمدادات النفط الخام بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا حتى نهاية مارس/ آذار 2018. ومن المتوقع أن يمددوا الاتفاق خلال اجتماع فيينا.

وسيكون اجتماع الثلاث ساعات قصيرًا بمعايير أوبك، التي كانت اجتماعاتها في الماضي تمتد في بعض الأحيان إلى الساعات المبكرة من صباح اليوم التالي، مع تباحث الوزراء بشأن سياسة المنظمة.

وقال الأمين العام لـ “أوبك”، محمد باركيندو، في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني :”إن المنظمة تسعى للوصول إلى توافق قبل الاجتماع بشأن فترة تمديد اتفاق خفض الإمدادات”.

وبحسب الأجندة المنشورة على الموقع الإلكتروني للمنظمة، ستعقد جلسة مغلقة لوزراء أوبك فقط مع الأمين العام باركيندو، على أن تبدأ الساعة 1100 بتوقيت غرينتش، وسيعقب ذلك اجتماع مشترك يضم وزراء ومندوبي أوبك والمنتجين المستقلين، يليه مؤتمر صحفي.