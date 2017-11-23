قطر.. تسريح مئات الموظفين من أكبر شركتين للغاز المسال

قالت مصادر مطّلعة، اليوم الخميس، إن شركتي قطر غاز و”راس غاز” لإنتاج الغاز استغنتا عن 500 موظف، هذا الأسبوع، في إطار تنفيذ تخفيضات في الوظائف تم تأجيلها بسبب الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول مجاورة لها.

وكان من المخطط في البداية تنفيذ خفض الوظائف في يونيو/ حزيران بعد أن قررت الدولة الخليجية دمج وحدتي الغاز الطبيعي المسال التابعتيْن لقطر للبترول.

وكان الرئيس التنفيذي لقطر للبترول قال إن اندماج “راس غاز” و”قطر غاز” سيساعد في خفض تكاليف التشغيل بمئات الملايين من الدولارات في أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقال أحد المصادر طالباً عدم نشر اسمه بسبب حساسية المسألة، إن بعض المهندسين تلقوا خطابات تعيين جديدة من الكيان الجديد المندمج، بينما تم إخطار آخرين بالاستغناء عنهم.

وذكر مصدر آخر أنه تم الاستغناء عن 500 موظف.