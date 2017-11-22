النفط يقفز أكثر من 1% بسبب تراجع إمدادات كندية لأمريكا

قفز النفط أكثر من 1% ،اليوم الأربعاء، مدعومًا بتراجع إمدادات الخام الكندي عبر خط أنابيب للولايات المتحدة ، وبهبوط مخزونات الخام الأمريكية، فضلًا عن توقعات بتمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها أوبك.

وبحلول الساعة 0743 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام غرب تكساس ،الوسيط الأمريكي، دولارًا أو 1.8 % إلى 57.83 دولار للبرميل.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 63 سنتًا ، أو ما يعادل 1% إلى 63.20 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن الزيادة الكبيرة في السعر ناجمة عن خفض الإمدادات الكندية للولايات المتحدة.

وأعلنت ترانس كندا كورب أنها ستخفض الإمدادات بما لا يقل عن 85 % عبر خط أنابيب كيستون وطاقته 590 ألف برميل يوميًا حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأغلق خط الأنابيب الأسبوع الماضي عقب تسرب خمسة آلاف برميل في ساوث داكوتا.

وقال تجار إن الأسعار لقيت بعض الدعم أيضًا من تقرير أسبوعي ،صدر أمس الثلاثاء، عن معهد البترول الأمريكي قال إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة نزلت 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للمخزونات والإنتاج الأمريكي اليوم الأربعاء.