“أدنوك” الإماراتية تخطط لاقتراض 2.25 مليار دولار

كشفت مصادر مطلعة أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تخطط لجمع قرض بقيمة 2.25 مليار دولار لوحدتها للتوزيع قبل بيع حصة تصل إلى 20٪ فيها من خلال طرح عام أولي.

القرض هو الأحدث في سلسلة من عمليات جمع التمويل، التي تنفذها “أدنوك”، المملوكة للدولة والتي تدير تقريبًا جميع الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الإمارات العربية المتحدة، ويأتي في إطار عملية إصلاح لهيكل رأسمالها.

وقالت “أدنوك”، اليوم الإثنين، إنها قد تبيع حصة تصل إلى 20% في “أدنوك للتوزيع”، وحدتها لتوزيع الوقود، في طرح قد تجمع من خلاله ما يصل إلى 2.8 مليار دولار.