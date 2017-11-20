الكويت تحقق 25 مليار دولار من إيرادات النفط في 7 أشهر

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، أن الإيرادات النفطية في الكويت، سجلت 7.5 مليار دينار (حوالي 25 مليار دولار)، في الأشهر السبعة الأولى، من السنة المالية 2017/ 2018.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، بحسب قانون الموازنة الكويتية.

وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، بأن الإيرادات النفطية المحققة، تعادل 64.3٪ من المستهدف بالعام المالي 2017/ 2018.

وبحسب البيانات، تستهدف الكويت إيرادات نفطية بـ 11.7 مليار دينار (38.8 مليار دولار)، خلال العام المالي الجاري.

وبلغت الإيرادات غير النفطية نحو 808.4 مليون دينار (2.68 مليار دولار) خلال الفترة، وبنسبة 49.5٪ من المستهدف بنهاية العام المالي الجاري، والبالغ 1.6 مليار دينار (5.4 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية، إن إيرادات الضرائب والرسوم بلغت 281 مليون دينار (932 مليون دولار) خلال سبعة أشهر، لتسجل 56.8٪ من المستهدف بنهاية العام المالي، البالغ 494.8 مليون دينار (1.64 مليار دولار).

وتضررت الكويت، التي تعتمد على إيرادات النفط، كمصدر رئيسي لتمويل ميزانيتها؛ بسبب انهيار الأسعار من مستوى 120 دولارًا للبرميل قبل ثلاثة أعوام، إلى حوالي 60 دولارًا في الوقت الراهن.