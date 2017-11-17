إغلاق خط أنابيب نفط بين أمريكا وكندا بعد تسرب 5 آلاف برميل

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة “ترانس كندا” المشغلة لخط أنابيب “كيستون” المثير للجدل، الخميس، أنه تم إغلاق جزء من ذلك الخط بسبب تسرب آلاف الغالونات من النفط في ساوث داكوتا.

وقالت الشركة عبر تويتر: “نستجيب حالًا لحادث في أمهرست في ساوث داكوتا، وقمنا بتفعيل إجراءات الاستجابة للطوارئ وأرسلنا طواقم أرضية لتقييم الوضع”.

وذكرت الشركة في بيان صحفي أن “أفراد الطواقم أغلقوا خط الأنابيب حوالي الساعة السادسة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي بعد أن تم الكشف عن انخفاض في الضغط نتيجة للتسريب الذي يجري التحقيق فيه”.

ويبلغ حجم النفط المسرب بحسب التقديرات حوالي 5 آلاف برميل، وفقًا للشركة التي تتخذ “كالغاري” في كندا مقرًا.

وقال مسؤول بيئي في ولاية ساوث داكوتا، إنه “يبدو أن النفط المسرب انحصر في منطقة زراعية ولم يصل إلى أي ممرات مائية”.

ويقع الجزء الذي شهد التسرب في خط الأنابيب داخل منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في مقاطعة مارشال كاونتي.

وقالت الشركة إن التسرب “عُزل تمامًا خلال 15 دقيقة وإنه تم تفعيل إجراءات الاستجابة للطوارئ”.

وأضافت أن خبراء “ترانس كندا” في إدارة الطوارئ والهندسة وإدارة البيئة والسلامة، يقيّمون الوضع.

ويحمل خط الأنابيب، النفط من كندا إلى المصافي في ولاية تكساس الأمريكية.