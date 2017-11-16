268.4 مليار دولار تجارة دبي الخارجية غير النفطية في 9 شهور

أظهرت بيانات رسمية، أن تجارة إمارة دبي الخارجية غير النفطية سجلت 985 مليار درهم (268.4 مليار دولار) خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 3.5% على أساس سنوي.

وكان حجم التجارة غير النفطية بلغ 951.6 مليار درهم (259.3 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016.

وذكرت البيانات الصادرة عن جمارك دبي، الخميس، أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية خلال الربع الثالث 2017 زاد 13% إلى 344 مليار درهم (93.4 مليار دولار).

وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية، 305 مليارات درهم (83.1 مليار دولار) للفترة نفسها من 2016.

ووفق البيانات، أسهمت إعادة التصدير بنصيب وافر من هذا النمو بارتفاع 34% إلى 103 مليارات درهم (28 مليار دولار).

ودبي ثاني أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تملك موارد نفطية كبيرة، ويستند اقتصاد دبي في القسم الأكبر منه على قطاعات التجارة والطيران والسياحة العقارات.