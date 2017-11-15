أبوظبي تضخ خامًا نفطيًا جديدًا في الأسواق خلال الربع الأول من 2018

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك (حكومية)، اليوم الأربعاء، أنها بدأت خطة لإطلاق مزيج نفطي جديد تحت مسمى “أم اللولو”.

وأضافت الشركة في بيان صحافي اليوم، أن الخام الجديد سيتم إنتاجه من حقلي أم اللولو ،وسطح الرزبوط (شمال غرب العاصمة أبوظبي)، اللذين تشغلهما شركتها التابعة “أدنوك البحرية”.

ولدى أبوظبي حاليًا ثلاثة خامات نفطية رئيسة وهي: الخام البري “مربان”، والخامان البحريان “داس” و”زاكوم العلوي”.

وتوقعت أدنوك تصدير أول شحنة من “خام أم اللولو” في الربع الأول من العام القادم، على أن ترفع إنتاجيته تدريجيًا في السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب البيان، سيكون الخام الجديد بكثافة 39 درجة، وفقًا لمعيار معهد البترول الأمريكي، ويحتوي نسبة كبريت أقل من 70 جزءًا من المليون، وهو خام خفيف يتميز بمعدل تقطير متوسط، وقليل الكبريت، والمواد المعدنية.

ويأتي إطلاق الخام الجديد، في ظل إستراتيجية “أدنوك” لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام؛ وصولًا إلى 3.5 مليون برميل يوميًا في نهاية 2018.