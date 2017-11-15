هبوط أسعار النفط بعد توقعات وكالة الطاقة الدولية للطلب العالمي

هبطت أسعار النفط بنسبة 1% ،اليوم الأربعاء، في استمرار لخسائر أمس الثلاثاء، بعدما ألقت وكالة الطاقة الدولية شكوكًا على ما أثير خلال الأشهر القليلة الماضية بشأن تحسن أسواق الوقود.

وبحلول الساعة (0745 بتوقيت غرينتش)، بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 61.61 دولار للبرميل في العقود الآجلة بانخفاض قدره 60 سنتًا، أو ما يعادل 1%، عن التسوية السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55.14 دولار للبرميل بانخفاض 56 سنتًا، أو ما يعادل 1%.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية ،أمس الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا للعامين الجاري والقادم، إلى نحو 1.5 ميون برميل يوميًا في 2017 و1.3 مليون برميل يوميًا في 2018.