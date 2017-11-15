مصر تعتزم تسديد 750 مليون دولار لشركات النفط الأجنبية في ديسمبر المقبل

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده تتطلع لسداد نحو 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية أواخر كانون الأول/ ديسمبر.

وأضاف الملا في تصريحات لتلفزيون “سي.بي.سي” المحلي الليلة الماضية “المتأخرات للشريك الأجنبي كانت 2.3 مليار دولار في 30 يونيو.. نعلن الموقف كل ستة أشهر.. نعمل على نهاية ديسمبر لسداد دفعة أخرى قبل نهاية العام لا نستطيع تحديدها.. نطمح في 750 مليون دولار”.

وسددت مصر 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية في حزيران/ يونيو الماضي.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر “بي.بي” البريطانية و”شل” الهولندية و”إيني” الإيطالية.

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.