النفط يهبط مع تزايد الإنتاج الأمريكي وقلق بشأن الطلب العالمي

هبطت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالي، الثلاثاء، بفعل تكهنات بتزايد إنتاج الخام في الولايات المتحدة وتوقعات أكثر تشاؤماً لنمو الطلب العالمي في تقرير من وكالة الطاقة الدولية.

وقال محللون إن أسعار الخام تتعرض لضغوط من موجة مبيعات في الأسواق العالمية للسلع الأولية، وفي مقدمتها معادن مثل، النيكل والنحاس، بسبب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الصين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج “برنت” لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 95 سنتاً أو ما يعادل 1.2% لتبلغ عند التسوية 62.21 دولار للبرميل في حين هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.06 دولار أو 1.9 بالمئة لتغلق عند 55.70 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان أدنى إغلاق مستوى منذ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن قفزا الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتهما منذ 2015.

وخفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والمقبل.

وقالت الوكالة إن درجات حرارة أكثر دفئًا قد تقلل الاستهلاك، في حين أن زيادات حادة في الإنتاج من بعض الدول المنتجة قد تعيد تخمة المعروض العالمي من الخام في النصف الأول من 2018.