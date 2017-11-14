مصر تكشف حقيقة إقرار زيادة جديدة على أسعار الكهرباء

أكد مركز معلومات الحكومة المصرية عدم صحة ما تداولته مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، بشأن إقرار الحكومة زيادة جديدة في أسعار الكهرباء.

وشددت وزارة الكهرباء، وفق تقرير رصد الشائعات الصادر عن مجلس الوزراء المصري، على أنه لا يوجد أي زيادة جديدة، أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا.

وقالت الوزارة: إن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء، ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي.

وذكرت الوزارة أنها قد وجهت بضرورة تضافر الجهود كافة من أجل تأمين الشبكة الكهربائية، ورفع مستوى جودة الخدمة، مع توفير الكهرباء للمواطنين والعمل على ترشيد الاستهلاك منها، إضافة إلى تسهيل إجراءات منح التراخيص للمستثمرين الذين يرغبون في تنفيذ مشروعات خاصة بقطاع الكهرباء.

وأشارت إلى أن خطة رفع الدعم التدريجي عن أسعار الطاقة تراعي دائمًا محدودي الدخل، وتأتي في إطار برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، لافتة إلى عزم ‏الحكومة بشكل مستمر التوسع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف في المقام ‏الأول الطبقات الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية.‏