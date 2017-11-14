“روسنفت” الروسية تدفع لكردستان العراق 1.3 مليار دولار لشراء النفط الخام

المصدر: ا ف ب

كشفت المجموعة الروسية النفطية العملاقة “روسنفت“، الثلاثاء، أنها دفعت سلفة مالية كبيرة للسلطات بكردستان العراق، في إطار اتفاق وقع مؤخرًا وانتقدته بغداد بشدة.

وقالت المجموعة في نتائجها المالية بالربع الثالث من العام الجاري: “إن المجموعة دفعت سلفة تبلغ قيمتها الإجمالية 1.3 مليار دولار في إطار عقد لشراء النفط الخام مع حكومة كردستان”.

وكانت الحكومة المركزية في بغداد انتقدت بشدة الاتفاق الذي تم بين حكومة كردستان وشركة الطاقة الروسية العملاقة “روسنفت”، والذي ستتولى الشركة النفطية من خلاله، السيطرة على خط أنابيب النفط الرئيسي في كردستان العراق لتعزيز دورها كمستثمر أجنبي رئيسي في المنطقة شبه المستقلة.

ورأى مراقبون أن هذا الاتفاق يدخل في إطار رغبة موسكو لتعزيز النفوذ السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط ووسط تزايد التوتر في العلاقات بين كردستان والحكومة المركزية في العاصمة بغداد.

وتوترت العلاقة بين الحكومة العراقية المركزية وإقليم كردستان بعد إجراء حكومة الإقليم استفتاء للانفصال عن العراق في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.