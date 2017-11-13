مصر تكشف عن موعد إنتاج الغاز من حقل “ظهر” الأكبر في البحر المتوسط

توقع وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الإثنين، أن تبدأ بلاده إنتاج الغاز من حقل “ظهر” بالبحر المتوسط، في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.

وأضاف الوزير المصري، على هامش معرض ومؤتمر “أديبيك” للنفط والغاز المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي: “سنبدأ الإنتاج قبل نهاية العام الحالي دون تأخير”.

واكتشفت شركة “إيني” الإيطالية حقل “ظهر” الواقع في “امتياز شروق”، في أغسطس/ آب 2015، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي تم اكتشافه في البحر المتوسط، ويقدر مخزونه بنحو 850 مليار متر مكعب من الغاز.

ومن المقرر أن تدخل مرحلة الإنتاج الأولى من الحقل بمعدل مليار قدم مكعبة غاز يوميًا، على أن ترتفع معدلات الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعبة غاز يوميًا بنهاية 2019.

وأوضح الملا أن الهيئة العامة للبترول ستعلن عن تراخيص لطرح 9 إلى 10 امتيازات للنفط والغاز قبل نهاية العام الجاري.

وتوقع الملا في تصريحات سابقة، ارتفاع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.1 مليار قدم مكعبة يوميًا في منتصف العام المقبل، بعد بدء الإنتاج من حقلي “ظهر” و”أتول” (شمال).

وأشار إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع من 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2016 إلى 5.1 مليار قدم مكعبة غاز في 2017.