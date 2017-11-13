“أدنوك” الإماراتية تتجه لزيادة إنتاجها إلى 3.5 مليون برميل نفط يوميًا

أعلن سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطني “أدنوك“، اليوم الاثنين، أن شركته تتجه نحو زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يوميًا.

جاء ذلك على هامش مؤتمر “أديبيك” للنفط والغاز، عقد اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ويستمر حتى الخميس.

وأضاف الجابر: “أدنوك، تخطط كذلك لزيادة طاقتها التكريرية بنسبة 60%”.

يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة من إعلان العراق، عزمه زيادة الطاقة الإنتاجية لحقول كركوك إلى مليون برميل، من أصل 250 ألفاً حالياً.

وتسعى “أدنوك” لإيجاد أسواق جديدة تضمن نمو أعمالها وزيادة أرباحها، وفي مقدمتها السوق الآسيوية، التي من المتوقع أن يزداد طلبها على النفط بنسبة 15%، وأن ينمو حجم سوق البتروكيماويات فيها إلى الضعف بحلول 2030.

وتمتلك “أدنوك” 16 شركة فرعية متخصصة ومشروعاً مشتركاً على تنفيذ أعمال المجموعة المتكاملة في الاستكشاف، والإنتاج، والتصنيع، والمعالجة، والتكرير، والبتروكيماويات، والتوزيع.