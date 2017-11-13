“أرامكو” تسعى لاستثمار 300 مليار دولار في مشاريع للنفط والطاقة

قال الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” السعودية أمين ناصر، إن “الشركة تخطط لإنفاق قرابة 300 مليار دولار على مدار 10 سنوات، في مشاريع للنفط والغاز”.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك”، المنعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي انطلقت فعالياته الاثنين، بمشاركة الآلاف من صانعي القرار، وتستمر أعماله حتى الخميس المقبل.

وأضاف ناصر، أن “الإنفاق سيكون على مشاريع مشتركة في داخل المملكة وخارجها”، متوقعًا في الوقت ذاته “اتخاذ قرار قريباً بشأن البورصة، التي ستدرج فيها أسهم الشركة إلى جانب السوق السعودية”.

وتنوي الحكومة السعودية طرح 5% من شركة “أرامكو” للاكتتاب العام خلال 2018، بالتزامن مع ما تعانيه إيرادات البلاد في الوقت الراهن، من تراجع أسعار النفط عما كان عليه في 2014.

وتتنافس العديد من البورصات على طرح جزء من أسهم “أرامكو” لديها، بعد أن أعلن مسؤولون حكوميون استهدافهم طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة المحلية، إضافة إلى بورصات عالمية أخرى من بينها بورصة نيويورك، ولندن، وطوكيو، وهونغ كونغ، وغيرها.

وتنتج “أرامكو” برميلاً من كل 8 براميل نفط في العالم، وتسهم بـ12.5% من إنتاج النفط العالمي، بحسب تقرير الشركة السنوي لعام 2015، ولديها 261.1 مليار برميل نفط من الاحتياطي المؤكد.

ونشطت “أرامكو” خلال العامين الماضيين، بتوقيع صفقات مشاركة أو استحواذ مع شركات عالمية تعمل في قطاع البتروكيماويات، لتعزيز حضورها الدولي، كأكبر شركة نفط وبتروكيماويات في العالم.