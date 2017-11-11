وزير: مصر ستترك محطة تغييز واحدة على الأقل بعد تحقيق الاكتفاء من الغاز في 2018

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم السبت، إن بلاده ستترك محطة “تغييز” واحدة على الأقل لديها، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018.

ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز المستورد، إذ يمكنها تصدير الغاز الطبيعي المسال لكن لا تستطيع استيراده دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية.

وتأمل مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بفضل اكتشافات كبيرة للغاز خلال الفترة الماضية في البحر المتوسط.

وأضاف الملا في مؤتمر صحفي: “استيراد الغاز من إسرائيل من خلال شركات القطاع الخاص في مصر يجب أن يأتي ضمن الشروط الثلاثة التي وضعتها الوزارة”.

وحددت وزارة البترول المصرية العام 2013 ثلاثة شروط للسماح للشركات الأجنبية باستيراد الغاز من الخارج، وتتضمن تلك الشروط الحصول على موافقة الدولة، بجانب أن يحقق الاستيراد ميزة وقيمة مضافة للاقتصاد، ووضع حلول للتعامل مع قضايا التحكيم، التي أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية.