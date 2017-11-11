مصر توقع اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بخليج السويس

أعلنت وزارة البترول والثروة المصرية، اليوم السبت، عن توقيع اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية “مجاويش البحرية” بخليج السويس، شمال شرق البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أنه جرى توقيع الاتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ترايدنت بتروليوم” المصرية الخاصة بإجمالي استثمارات حوالي 2.4 مليون دولار كحد أدنى و500 ألف دولار منح توقيع لحفر 4 آبار جديدة.

وكشف وزير البترول طارق الملا، عقب التوقيع، أن قطاع البترول في بلاده وقع 83 اتفاقية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 مع كبرى شركات البترول العالمية والعربية والمصرية، باستثمارات تجاوزت 15 مليار دولار.

وأضاف الملا أن “الاتفاقيات البترولية إلى جانب الاكتشافات الغازية الكبيرة التى تحققت مؤخراً تمثل ركيزة أساسية فى برنامج توفير الإمدادات البترولية للسوق المحلي خلال الفترات المقبلة”.