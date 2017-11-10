“روس أتوم” الروسية تأمل الفوز بمناقصة سعودية لبناء محطات نووية

قال رئيس شركة “روس أتوم” الروسية أليكسي ليخاتشوف للصحفيين، إن شركة الطاقة النووية الحكومية تأمل الفوز بمناقصة أعلنت عنها السعودية لبناء محطات نووية في المملكة.

وأضاف: “على حد علمي، من المنتظر أن يتخذوا (السعوديون) قرارا العام المقبل بخصوص البناء والشركة المشيدة، نأمل أن نكون نحن (الشركة المشيدة)”.

وكانت “روس أتوم” قالت في وقت سابق هذا الشهر إنها أرسلت اقتراحات مبدئية للسعودية بخصوص توليد الكهرباء من الطاقة النووية وستتقدم بعرض إذا جرى الإعلان عن طرح مناقصة.

وتدرس السعودية بناء قدرة إنتاجية لتوليد 17.6 جيجاوات من الكهرباء من الطاقة النووية بحلول 2032، وهو ما يعادل إنتاج نحو 17 مفاعلا، مما يجعله أحد أكبر المشروعات المحتملة في قطاع يعاني بعد الكارثة النووية في اليابان عام 2011.