إقليم كردستان يسدّد كامل مدفوعاته الشهرية لمنتجي النفط

سدّد إقليم كردستان العراق كامل مدفوعاته الشهرية المستحقة لمنتجي النفط العاملين في الإقليم وقيمتها نحو 100 مليون دولار، رغم الهبوط الكبير في صادرات الخام وسط أزمة سياسية تعصف بالإقليم شبه المستقل.

وقال مصدر مقرب من حكومة إقليم كردستان إنه جرى سداد كامل المدفوعات الشهرية المستحقة لشركات مثل: جينل ودي.إن.أو وجلف كيستون وجازبروم وطاقة.

وانخفضت صادرات النفط من الإقليم إلى نحو 220 ألف برميل يوميًا فقط من مستواها المعتاد والبالغ نحو 600 ألف برميل يوميًا على مدى الشهر الأخير، بعدما سيطرت قوات الحكومة المركزية العراقية على بعض الحقول الرئيسة، وهو ما أدى إلى هبوط الإنتاج وغموض بشأن من يملك الحقول.