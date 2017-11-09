أرامكو تتوقع ارتفاع نفقاتها الرأسمالية بنحو 10%‎

قال نائب لرئيس شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة اليوم الخميس إن “الشركة العملاقة تتوقع ارتفاع إنفاقها الرأسمالي بنحو عشرة في المئة في السنة المالية المقبلة”.

وتأتي خطط زيادة الاستثمارات، في وقت تستعد فيه أرامكو لطرح عام أولي عالمي، في ظل مساعي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتطبيق إصلاحات؛ بهدف تقليص اعتماد المملكة على النفط.

وقال النائب الأعلى لرئيس أرامكو للخدمات الفنية أحمد السعدي، خلال مؤتمر اليوم الخميس “في السنة المالية الحالية بلغت الميزانية الرأسمالية تقريبا 350 مليار ريال سعودي (93.31 مليار دولار) وفي السنة المالية المقبلة؛ التي سيتم الموافقة عليها من مجلس الإدارة في نهاية السنة ستكون تقريبًا عشرة في المئة أعلى من السنة المالية الحالية”.

وأضاف أن زيادة الإنفاق ستوفر “فرصا كبيرة” للشركات السعودية التي تتطلع لتعزيز مشاركتها في مشاريع أرامكو.