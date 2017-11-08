بعد أزمة خانقة.. توفير المشتقات النفطية في عدن بأسعار جديدة

ذكرت مصادر محلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أن شركتي المصافي والنفط تعتزمان توفير المشتقات النفطية في محطات المدينة ابتداءً من يوم الخميس، ولكن بأسعار جديدة، وارتفاع يصل إلى 700 ريال على التسعيرة القديمة.

ونشرت وسائل إعلام محلية، أن هناك مشاورات تُجرى بين شركتي المصافي والنفط لرفع تسعيرة مادتي البنزين والديزل وتوفيرهما في السوق المحلية عقب أسابيع من أزمة خانقة عصفت بالمدينة.

وكان لتر البنزين يُباع بـ 185 ريالًا، فيما لتر الديزل يُباع بسعر 125 ريالًا يمنيًا، واستمر البيع والشراء بحسب هذه الأسعار منذ نحو سنة ونصف السنة تقريباً، وبحسب الأسعار الجديدة التي يتوقع أن تُعلن، فإن الزيادة المتوقعة تبلغ 700 ريال يمني لكل 20 لترًا من مادتي البنزين والديزل، أي بواقع 35 ريالًا للتر الواحد.

وخلال عامين فقط، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في عدن وبقية المحافظات اليمنية بنحو 70 ريالًا للتر، وبواقع 1400 ريال للعبوة المكونة من 20 لترًا، وهي أعلى زيادة خلال فترة وجيزة تشهدها السوق المحلية في اليمن في ظل استمرار الحرب الحالية.

وتزامن ذلك مع انهيار العملة المحلية، وارتفاع مفاجئ لأسعار صرف العملات الأجنبية، رافقهما ارتفاع جنوني في أسعار السلع الضرورية والمواصلات، مع ثبات مرتبات الموظفين وانخفاض القوة الشرائية للعملة بمعدل 100% .

يذكر أن المحطات الخاصة في عدن، بدأت قبل نحو أسبوعين بيع مادة البنزين بمبلغ 5500 ريال للعبوة المكونة من 20 لترًا، مع استمرار إغلاق المحطات الحكومية.