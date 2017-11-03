قطر ترفع أسعار الخام في أكتوبر لأعلى مستوى في عدة أشهر

رفعت قطر أسعار خاميها البحري والبري في أكتوبر/ تشرين الأول، لتصل علاوتهما فوق خام دبي إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عقب طلب قوي في آسيا الشهر الماضي.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الجمعة أن قطر للبترول حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها البحري في أكتوبر تشرين الأول عند 55.80 دولار للبرميل، بزيادة 2.20 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

ويدفع ذلك علاوة سعر الخام البحري القطري إلى 0.25 دولار للبرميل فوق خام دبي، بزيادة 32 سنتا عن الشهر السابق، لتسجل أعلى مستوياتها منذ مايو أيار 2016 وفقا للبيانات التجارية.

كما حددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البري في أكتوبر تشرين الأول عند 57.40 دولار للبرميل بزيادة 2.55 دولار.

وبذلك ترتفع علاوة سعر الخام البري القطري فوق خام دبي 67 سنتا إلى 1.85 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى للعلاوة السعرية منذ أبريل نيسان 2016 بحسب البيانات التجارية.