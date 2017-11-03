ليبيا تربط وقف إنتاج 50 ألف برميل من النفط بخلاف مع شركة ألمانية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الخميس إن الإنتاج في حقل السارة النفطي، شمال شرق البلاد انخفض 50 ألف برميل يوميا بسبب احتجاجات ربطتها المؤسسة بخلاف تعاقدي مع شركة فنترسهال الألمانية.

وكان محتجون في واحة اجخرة قالوا يوم الأربعاء إنهم أوقفوا الإنتاج، واتهموا المؤسسة الوطنية للنفط بعدم الاستجابة لمطالب محلية تتعلق بالتنمية والوظائف.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان يوم الخميس إن مجلس إدارتها “يعبر عن عميق قلقه بسبب أن شركة فنترسهال قررت إغلاق الإنتاج دون التشاور مع المؤسسة” مضيفة أن خسائر تقلص إنتاج حقل السارة تقدر بحوالي ثلاثة ملايين دولار يوميا.

وأضاف البيان الذي نسب إلى رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله “لقد طالبنا بتوضيحات، خاصة منذ أن بينت هذه الاحتجاجات في منطقة اجخرة أن الهدف منها هو منع تنفيذ شروط العقد الجديد مع شركة فنترسهال… لن نسمح لشركة فنترسهال بالعودة للشروط التعاقدية السابقة”.

وذكرت المؤسسة أنها قد تناقش ما يمكن القيام به لدعم المجتمع المحلي فور استئناف الإنتاج “لكن لا يوجد ما يمكن مناقشته بينما الإنتاج متوقف”، وأشارت إلى أنها “على علم بالجهود المبذولة لإدخال بلديات أخرى في عملية الإغلاق ولكنها رفضت ذلك”.

من جانبها أكدت فنترسهال الخميس أن المحتجين طالبوا بوقف بعض الإنتاج من حقول النفط في مناطق امتيازها.

وفي وقت سابق قالت فنترسهال، وحدة النفط والغاز التابعة لباسف، إنها “على اتصال وثيق بالمجتمع (المحلي) والمؤسسة الوطنية للنفط” ولم يمكنها الإدلاء بمزيد من التعليقات في ذلك الوقت.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من أي مسؤول بالشركة على بيان مؤسسة النفط.

ودخلت مؤسسسة النفط في خلاف تعاقدي مع فنترسهال أدى إلى وقف الإنتاج من امتيازات الشركة في وقت سابق هذا العام. وتوصل الطرفان إلى اتفاق مؤقت لاستئناف الإنتاج في يونيو/حزيران.

وتعطل إنتاج النفط في ليبيا مرارا بسبب الاحتجاجات والإغلاقات المسلحة وسط ضغط من مجموعات محلية في أنحاء البلاد لتنفيذ مطالب مالية وغيرها.