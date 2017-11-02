النفط مستقر وسط تخفيضات “أوبك” وتراجع المخزونات الأمريكية‎

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع تراجع مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من ارتفاع الإنتاج، بينما تواصل تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك، تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 60.52 دولار للبرميل، بزيادة ثلاثة سنتات عن سعر التسوية السابقة، وصعد برنت أكثر من الثلث منذ بلوغه أدنى مستوياته في 2017 في يونيو/ حزيران الماضي.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.26 دولار للبرميل، منخفضًا 4 سنتات عن سعر التسوية السابقة، لكنه يظل مرتفعًا نحو 30 % عن أدنى مستوياته في 2017 والتي بلغها في يونيو/ حزيران.

وتعززت الثقة، بدعم من الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا هذا العام، لتقليص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الخميس في تايلاند، إن التوازن بين العرض والطلب يواصل التحسن، وإن مخزونات النفط العالمية تتراجع، واصفاً الالتزام بالاتفاق الذي تقوده أوبك لخفض الإمدادات بأنه “ممتاز”.

غير أن بيانات تجارية رسمية من روسيا أظهرت، اليوم الخميس، أن إنتاج البلاد من النفط بلغ 10.93 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول، ارتفاعًا من 10.91 مليون برميل يومياً في سبتمبر/ أيلول.

ولقي النفط دعماً -أيضاً- في تراجع مخزونات الخام التجارية الأمريكية على الرغم من ارتفاع الإنتاج.

وتراجعت المخزونات الأمريكية 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 27 من أكتوبر/ تشرين الأول إلى 454.9 مليون برميل، وفقًا لبيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء.

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع الإنتاج 46 ألف برميل يومياً إلى 9.6 مليون برميل يوميا، ويزيد الإنتاج الأمريكي حاليا أكثر من 13 % عن مستوياته في منتصف 2016.