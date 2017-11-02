الفالح: سنواصل العمل على تقليص المخزونات

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس، إن “تركيز منتجي النفط سيظل منصبًا على العمل من أجل تقليص مخزونات الخام”.

وفي تصريحات للصحافيين ،خلال المائدة المستديرة الآسيوية السابعة لوزراء الطاقة في بانكوك، قال الفالح: “إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ،لا تستهدف أسعار النفط ،ولكن تركز على العوامل الأساسية”.

وجدد الفالح، التأكيد على دعم بلاده لاتفاق خفض إمدادات النفط العالمية قبل اجتماع لـ”أوبك” ،في وقت لاحق من هذا الشهر. مبديًا قلقه بشأن مستقبل أمن الطاقة، وبخاصة في آسيا نظرًا لقوة نمو الطلب.

وتابع: “أنا قلق بشأن أمن الطاقة في المستقبل، وخصوصًا في آسيا، حيث يرتفع الطلب بوتيرة أسرع بكثير منها في الاقتصادات الصناعية. من دون ارتفاع مستويات الاستثمار ؛قد يتقوض أمن الطاقة على نحو خطير”.

وأضاف، أن التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط مستمر في التحسن، وأن مخزونات النفط العالمية تتقلص، في الوقت الذي يظل فيه مستوى الالتزام باتفاق تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) “ممتاز”.

وتخفض أوبك إلى جانب روسيا ،وتسعة منتجين آخرين الإنتاج بما يصل إجمالًا إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميًا منذ يناير / كانون الثاني. ويسري الاتفاق حتى مارس / آذار 2018 ،لكن المنتجين يدرسون تمديده.

ومن المقرر أن تعقد أوبك اجتماعها المقبل في مقرها بفيينا ،في الثلاثين من نوفمبر / تشرين الثاني.