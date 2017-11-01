ارتفاع أسعار النفط مع التزام أوبك بخفض الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط ،اليوم الأربعاء ،مقتربة من المستويات التي سجلتها في الآونة الأخيرة ،حيث أظهرت البيانات أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عززت كثيرًا من التزامها بتعهدات خفض الإنتاج، في الوقت الذي تبدو فيه روسيا ملتزمة بالاتفاق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتًا، أو ما يعادل 0.6 %، عن التسوية السابقة إلى 61.32 دولار للبرميل ، بحلول الساعة 07:59 بتوقيت غرينتش، ليقترب السعر من أعلى مستوى في عامين الذي سجله خلال تعاملات أمس الثلاثاء عندما بلغ 61.41 دولار للبرميل.

وخام برنت مرتفع بنحو 40 % منذ تسجيل أدنى مستوياته خلال العام الجاري وذلك في حزيران /يونيو الماضي.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من نصف دولار، أو ما يعادل 1 %، إلى 54.95 دولار للبرميل ليسجل مستوى مرتفعًا جديدًا، وزاد الخام نحو 30 % منذ أن سجل أدنى مستوياته العام الجاري في حزيران /يونيو الماضي.

وبينما كان مستوى الالتزام باتفاق تقليص الإمدادات منخفضًا في النصف الأول من العام الجاري تراجعت الإمدادات بشدة منذ ذلك الحين.

وهبط إنتاج أوبك في تشرين الأول/ أكتوبر 80 ألف برميل يوميًا ، إلى 32.78 مليون برميل يوميًا ، ليصل مستوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج إلى 92 % ارتفاعًا من 86 % في أيلول/سبتمبر الماضي.

ومن المتوقع أيضًا التزام روسيا بخفض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميًا دون مستويات تشرين الأول/أكتوبر 2016 التي بلغت 11.247 مليون برميل يوميًا.