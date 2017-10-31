سعر النفط يصل لأكثر من 61 دولارًا.. أعلى مستوى له منذ حوالي عامين

أغلقت أسعار النفط مرتفعة، يوم الثلاثاء، منهية الشهر على مكاسب تزيد عن 5 % لكن محللين قالوا :”إن أجواء إيجابية ساعدت خام القياس العالمي مزيج برنت على تسجيل أعلى مستوى في أكثر من عامين قد تشجع المنتجين الأمريكيين على تصدير المزيد من النفط”.

وصعدت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول 47 سنتا أو 0.7 % لتبلغ عند التسوية 61.37 دولار للبرميل قرب أعلى مستوياتها منذ يوليو/ تموز 2015 التي سجلتها في وقت سابق هذا الأسبوع ومرتفعة حوالي 37 % عن أدنى مستوى لها هذا العام الذي هوت إليه في يونيو حزيران.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 23 سنتا أو 0.4 % إلى 54.38 دولار للبرميل قرب أعلى مستوى لها في أكثر من عامين.

وقال متعاملون وسماسرة إنهم يعدلون مراكزهم بعد أن قفزت أسعار النفط حوالي 5 % في أكتوبر/تشرين الأول.

وينهي برنت الشهر مرتفعا 6.7 % في حين صعد الخام الأمريكي 5.2 % . واتسع الفارق بين أسعار الخام الأمريكي وبرنت إلى حوالي سبعة دولارات مما يجعله جذابا للمصدرين.

وقفزت صادرات الخام الأمريكية حوالي مليوني برميل يوميا وارتفع الانتاج 13 % تقريبا منذ منتصف 2016 لتصل إلى 9.5 مليون برميل يوميا.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية للمخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الثلاثاء ومن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

وتوقع ستة محللين أن تسجل المخزونات هبوطا قدره 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أكتوبر /تشرين الأول.