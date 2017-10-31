شركات كورية جنوبية ستقدم عروضًا لمشروع الطاقة النووية في السعودية

قال مسؤول بشركة كورية اليوم الثلاثاء، إن شركات من كوريا الجنوبية ستقدم عروضاً للمشاركة في مشروع سعودي لبناء محطات للطاقة النووية.

وتدرس المملكة بناء قدرة توليد كهرباء من الطاقة النووية تبلغ 17.6 جيغاوات بحلول 2032 وأرسلت في طلب معلومات عن بناء محطتي كهرباء نوويتين إلى موردين دوليين في خطوة هي الأولى صوب طرح عطاء رسمي.

ورداً على سؤال عما إذا كانت شركات كورية جنوبية ستقدم عروضاً للمشروع السعودي، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة كيه.إتش.إن.بي ، نوه بايك-إيل :”نعم نحن نقدم عروضاً”.

ويتولى كونسرتيوم تقوده كيبكو الكورية بناء أربعة مفاعلات نووية في الإمارات العربية المتحدة المجاورة للسعودية.

ورداً على سؤال عما إذا كانت كيبكو ستقود اتحاد شركات للتقدم بعروض إلى السعودية قال “الشركات الكورية ستقدم عروضاً كمجموعة”.