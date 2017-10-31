مصر تعلن موعد البدء بإنشاء محطة “ضبعة” النووية

أعلنت الحكومة المصرية، أنها ستبدأ بإنشاء محطة الضبعة النووية قبل نهاية العام، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها ستوقع عقدًا للربط الكهربائي مع السعودية الشهر المقبل.

وقال وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن مصر ستبدأ بإنشاء المحطة النووية للضبعة قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى “انتهاء الحكومة من تطهير 11 ألف فدان من الألغام بالساحل الشمالي لإقامة المشروع.

وفي سبتمبر الماضي أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اكتمال اتفاقية بناء محطة الطاقة النووية في الضبعة، ودعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى حفل التوقيع على الوثيقة رسميًا.

وتتضمن الضبعة النووية إنشاء 4 مفاعلات للاستخدامات السلمية بقدرة 1200 ميغا وات للمفاعل، وسيتم إنشاء شبكة لنقل الطاقة الناتجة عن المحطة على جهد 500 كيلوفولت بامتداد الساحل الشمالي، لربط قدرات المحطة بالشبكة القومية.

وتأمل مصر منذ عام 1981 بناء مفاعل نووي في منطقة الضبعة الواقعة بمحافظة مرسى مطروح، لكن المشروع يشهد زخمًا في فترات، ثم ما يلبث أن يخبو الحديث عنه.

وجمدت مصر برنامجها النووي بعد كارثة تشرنوبيل النووية عام 1986 لكنها أعلنت عام 2006 أنها تخطط لاستئناف البرنامج. كما كانت خطط طرح مناقصة لبناء المفاعل النووي في طور الإعداد عندما تخلى الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن منصبه في شباط/ فبراير 2011.

من جانب آخر، كشف الوزير شاكر، أن بلاده ستوقع عقود مشروع الربط الكهربائي مع السعودية الشهر المقبل، حيث ينقل الخط حوالي 3 آلاف ميغا من الطرفين، منوهًا إلى أن هناك مفاوضات تجرى حاليًا مع الجانب الأردني لمضاعفة خط الربط الكهربائي إلى ألفي ميغا وات.