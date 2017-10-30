الكويت تصدر أدوات دين محلي بـ 6 مليارات دولار

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، أن حجم إصدارات أدوات الدين المحلي في الكويت، بلغت 1.8 مليار دينار (5.96 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018.

وتغطي فترة النصف الأول من السنة المالية الحالية، أبريل/ نيسان إلى سبتمبر/ أيلول الماضيين.

وتهدف الكويت من هذه الإصدارات، إلى تمويل جزء من عجز الموازنة العامة.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

وأفاد التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية، بأن متوسط العائد خلال إصدارات الستة أشهر بلغ 2.3 %.

وحدد التقرير، الخيارات المتبعة لمعالجة العجز بأنه يمكن أن تختار الكويت التوليفة الملائمة لسد العجز، مع الرغبة في رفع سقف الدين إلى 25 مليار دينار (82.7 مليار دولار)، وزيادة آجال الدين إلى 30 عاماً لا سيما في ظل التصنيف الائتماني القوي للبلاد.

ويصل سقف الدين الحالي 10 مليارات دينار (33 مليار دولار)، بآجال 10 أعوام.

وبحسب بيانات سابقة، سجل عجز الموازنة العامة للكويت 1.94 مليار دينار (6.43 مليار دولار)، في النصف الأول من السنة المالية 2018/2017، يمثل 25 % من إجمالي العجز المقدر تحقيقه للسنة بأكملها، بقيمة 7.9 مليار دينار (26.23 مليار دولار).

وتضررت الكويت التي تعتمد على إيرادات النفط كمصدر شبه وحيد لتمويل ميزانيتها، بسبب انهيار الأسعار من مستوى 120 دولارا للبرميل قبل ثلاثة أعوام إلى 60 دولارا في الوقت الراهن.