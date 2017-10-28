27 % نسبة ارتفاع صادرات السعودية النفطية خلال 8 أشهر

ارتفعت قيمة الصادرات النفطية للسعودية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري 27.7%، إلى 404.5 مليار ريال (107.9 مليار دولار).

وكانت الصادرات السعودية النفطية بلغت 316.7 مليار ريال (84.5 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2016.

ووفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، السبت، ارتفعت قيمة الصادرات النفطية للسعودية خلال آب/أغسطس الماضي 13.5% إلى 50.3 مليار ريال (13.4 مليار دولار).

وأعلنت السعودية رسميًا للمرة الأولى، عن قيمة صادراتها النفطية بشكل شهري في أيلول/سبتمبر الماضي، بقيمة 43.5 مليار ريال (11.6 مليار دولار).

ويأتي صعود صادرات المملكة النفطية تزامنًا مع ارتفاع سعر برميل نفطها الخام (العربي الخفيف).

وبدأ الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ومنتجون مستقلون مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا لمدة 6 شهور، وتم تمديده في أيار/مايو الماضي 9 شهور أخرى، تنتهي في مارس/ آذار 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وسجلت الإيرادات النفطية السعودية خلال 2016، ما قيمته 329 مليار ريال (87.7 مليار دولار)، تُشكل 62% من إجمالي الإيرادات.

وقدّرت الحكومة السعودية إيراداتها النفطية خلال 2017 بقيمة 480 مليار ريال (128 مليار دولار)، تُشكل 69% من إجمالي الإيرادات.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.