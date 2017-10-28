في ألمانيا قد تحصل على المال مقابل استهلاك الكهرباء

من المتوقع أن يرتفع توليد الرياح للطاقة المتجددة في ألمانيا إلى مستوى قياسي الأحد المقبل، مما سيؤدي إلى فائض في كمية الإنتاج عن الحاجة ودفع أسعار الكهرباء إلى ما تحت الصفر، وفق وكالة “بلومبيرغ”.

وبسبب وفرة الإنتاج فإن المنتجين قد يضطرون للدفع للمستهلكين مقابل استهلاك الكهرباء.

ويعاني مشغلو شبكات توليد الطاقة الألمان في بعض الأحيان، من أجل الحفاظ على توازن بين مقدار الطاقة التي يستخدمها الناس ومقدار الطاقة التي يتم إنتاجها عند وجود كميات عالية ناتجة عن توليد الرياح، وتعني الأسعار السلبية أنه يجب على المنتجين إما إغلاق محطات توليد الطاقة لتقليل الإمداد، أو الدفع للمستهلكين من أجل إخراج الكهرباء من الشبكة.

وحسب التوقعات، سيصل إنتاج الرياح للذروة في تمام الساعة السابعة صباحاً من يوم الأحد، لينتج 39190 ميغاواط، وهو ما يعادل إنتاج حوالي 40 مفاعلاً نوويا، ويكفي لتلبية أكثر من نصف إجمالي الطلب الألماني.

ووفقاً لاتحاد “طاقة الرياح الألمانية”، كانت توربينات الرياح البرية مسؤولة عن توليد قرابة ثلث قدرة الطاقة المركبة بألمانيا في نهاية شهر حزيران/ يونيو، وتستعد البلاد إلى رفع نسبة المنشآت الجديدة بمقدار 9% هذا العام.

وتزود طاقة الرياح حالياً 10% من حاجة أوروبا من الكهرباء، ومن المتوقع أن تستمر في النمو وسط انخفاض تكلفة هذه التكنولوجيا.

ووفقاً لصحيفة “Bloomberg New Energy Finance” التابعة لوكالة “بلومبيرغ”، فإنه “من المتوقع أن تنخفض تكلفة الكهرباء من مزارع الرياح البحرية ،التي كانت تعد إحدى أغلى أشكال الطاقة المتجددة بنسبة 71% على مدى العقدين المقبلين”.

وفي وقت سابق من هذا العام، صدمت ألمانيا صناعة الطاقة المتجددة، من خلال تسليم عقود للمطورين المستعدين لبناء مزارع بحرية دون دعم.

وبلغ إنتاج ألمانيا من الطاقة التي تنتجها الرياح إلى مستوى قياسي يقدر بـ38370 ميغاواط في 18 آذار/مارس الماضي.