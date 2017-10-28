القوات العراقية تنتزع من كردستان 40 بئر نفط غرب الموصل

كشف مصدر عسكري، اليوم السبت، عن سيطرة القوات الاتحادية العراقية على 40 بئر نفط غرب الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال) كانت تسيطر عليها قوات البيشمركة لصالح حكومة كردستان.

وقال الرائد همام العبدلي، من وحدة الهندسة العسكرية التابعة للجيش، إن “قوات مشتركة استطاعت خلال العمليات العسكرية التي نفذتها مؤخراً، في ناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر، ضمن مهام فرض سلطة القانون على المناطق المتنازع عليها، السيطرة على 40 بئر نفط في الناحية من أصل 44 بئراً”.

وتابع:”الحكومة المركزية أرسلت طواقم هندسية مختصة بعمليات تشغيل الآبار من أجل إدامة استخراج النفط دون توقف”، لافتاً إلى أن “القوات العراقية تعمل على توفير الحماية اللازمة لطواقم الهندسة النفطية من أجل تنفيذ واجباتها دون أن تواجه صعوبات تذكر”.

وتصاعد التوتر بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، عقب إجراء الأخير استفتاءً على الانفصال، في 25 أيلول/سبتمبر الماضي.

وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية منتصف تشرين أول/أكتوبر الجاري، السيطرة على أغلب المناطق المتنازع عليها مع الإقليم، من ضمنها محافظة كركوك (شمال)، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة.

لكن اشتباكات عنيفة متقطعة تدور بين الجانبين منذ أيام في مناطق تماس، بمحافظتي نينوى (شمال) وكركوك.