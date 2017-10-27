“توتال” الفرنسية مستمرة في إيران رغم قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي

قال المدير المالي لشركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط، باتريك دو لا شيفارديير، اليوم الجمعة، إن الشركة مستمرة بالعمل في إيران رغم حالة الضبابية، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم التصديق على الاتفاق النووي الإيراني.

وأبلغ دو لا شيفارديير المحللين في مكالمة هاتفية أنه من المتوقع أن تتضح الرؤية في الأشهر المقبلة.

وقال: إن المجموعة تمضي قدمًا في خطط للإعلان عن مناقصات لمشروعها بحقل بارس الجنوبي للغاز في إيران، وإن العقد الرئيسي ستجري ترسيته في بداية 2018 حين يتوافر الوضوح من الولايات المتحدة.

وردًا على سؤال بشأن اهتمام توتال بالعراق، قال: إن الشركة لن تقبل شروطًا رفضها منافسون في حقل مجنون العراقي.