رفع أسعار المشتقات النفطية بمحافظتي حضرموت وشبوة اليمنيتين بنسبة 20%

قررت شركة النفط اليمنية، رفع أسعار المشتقات النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة بنسبة 20%، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وطالبت الشركة، في بيان صدر عن فرعها بحضرموت، أصحاب محطات بيع الوقود في المحافظتين، الالتزام بالسعر الجديد، والمحدد بزيادة قدرها 20%.

ووفق البيان فقد أصبح سعر الليتر الواحد من مادتي البنزين أو الديزل 220 ريالا (55 سنتًا أمريكيًا)، بينما كان سعره سابقا 185 ريالا 45 سنتًا.

وعزت الشركة قرارها، إلى “ارتفاع أسعار النفط عالميا وهبوط سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية”.

وتعاني محافظات عدن ولحج وأبين والضالع في الجنوب اليمني، من أزمة خانقة فيما يتعلق بتأمين المشتقات النفطية، حيث شهدت عدداً من محطات البيع تزاحماً شديداً، فيما أغلقت بعض المحطات أبوابها لعدم تزويدها بحاجاتها من الوقود.