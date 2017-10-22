مؤسسة البترول الكويتية تطالب برفع أسعار المحروقات

تنظر السلطات الكويتية في طلب رفع أسعار البترول ومشتقاته، وقد تصل زيادة سعر البنزين إلى مستوى 50%.

وكشفت صحيفة “القبس” أن مؤسسة البترول الكويتية تقدمت الأسبوع الماضي بطلب إلى لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم لزيادة أسعار المحروقات بسبب الزيادة العالمية في أسعار الوقود.

وبموجب طلب المؤسسة – التي تريد بدء التطبيق خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل – سيرتفع سعر الجازولين 91 من 85 فلساً إلى 125 للتر الواحد (بمعدل زيادة قدره 47%)، وسعر الجازولين 95 الخصوصي من 105 إلى 130 بزيادة 23%، وسعر الجازولين 98 ألترا من 160 فلساً إلى 165.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر قريبة من الملف “أنّ لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم الذي تقدمه الدولة ، تتجه لرفض مقترح مؤسسة البترول الكويتية بدء التطبيق الشهر المقبل، بداعي عدم ملاءمة التوقيت الحالي لأية زيادات في أسعار المحروقات.. وستعاود النظر فيه الشهر المقبل”.